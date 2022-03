Guerra in Ucraina, in un mese oltre 100 bambini assistiti nel Lazio

Il dramma nel dramma per i bambini che scappano dalla guerra in Ucraina. Per di più spesso si tratta di pazienti con problemi di salute.

Tanti sono stati in questo primo mese di conflitto nel cuore dell’Europa, i bambini a cui il sistema sanitario regionale, attraverso l’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma ha dato soccorso e sostegno.





A rendere noti i numeri, l’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato.

“E’ atterrato questa notte alle ore 03.45 a Fiumicino il volo che ha trasportato pazienti ucraini bisognosi di assistenza. La nuova missione di ieri si è conclusa stanotte, tutto è andato bene, sono arrivati altri sei pazienti. Sono oltre 100, dall’inizio del conflitto ucraino, i bambini presi in carico dalle strutture del Servizio sanitario regionale a partire dall’ospedale pediatrico Bambino Gesù”.