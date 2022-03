Sensibilizzazione sull’endometriosi: Priverno inaugura lunedì la sua panchina gialla

Il Comune di Priverno, su proposta di alcune concittadine, aderisce alla campagna di sensibilizzazione sull’endometriosi, volta ad informare e prevenire una malattia che colpisce circa 3 milioni di donne in Italia, ma che malgrado la sua diffusione, risulta ancora oggi spesso sconosciuta e sottovalutata.

Il giorno lunedì 28 marzo, in occasione della Giornata Mondiale ad essa dedicata, il Comune di Priverno sostiene il progetto “SEDIAMOCI SUL GIALLO: ENDOPANK™, proposto dall’Associazione No Profit “La voce di una è la voce di tutte”, per sensibilizzare soprattutto le giovani donne e le loro famiglie, alla conoscenza, in quanto l’endometriosi ad oggi ha un ritardo diagnostico stimato di circa 7/9 anni ed è fondamentale una diagnosi precoce per evitare danni invalidanti permanenti.





Lunedì 28, alle ore 12,30 l’Amministrazione Comunale inaugurerà una panchina di colore giallo, colore simbolo dell’Endometriosi, in Piazzale Metabo, presso lo spazio antistante il fontanile, alla presenza del Sindaco Anna Maria Bilancia, dell’Assessore alla sanità, Vicesindaco Antonio Ines, e dell’Assessore alle politiche sociali, Sonia Quattrociocche, e per l’occasione, illuminerà con lo stesso colore della conoscenza, i Portici Comunali Paolo Di Pietro in Piazza Giovanni XXIII, simboli entrambi di sensibilizzazione rivolti a tutta la cittadinanza.