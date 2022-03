Pallamano, l’HC Fondi ospita questo pomeriggio l’Orlando Haenna

Archiviata la vittoria contro il Lanzara e la settimana di stop del campionato, torna in campo l’HC Banca Popolare di Fondi. Nel pomeriggio di oggi, sabato 26 marzo, in occasione della 6a giornata di ritorno del campionato di Serie A2 gir. C, i rossoblù ospiteranno l’Orlando Haenna.

La squadra ennese rappresenta il giusto mix di esperienza e talento messa a punto da un tecnico esperto e preparato come Cardaci, coadiuvato dal suo secondo Filiciotto. Nel roster siciliano spiccano i talentuosi Guggino e Quattrocchi; faro della squadra è l’uruguaiano Ancheta, mentre l’uomo con più esperienza e vera e propria stella – che ha partecipato anche ai mondiali in Egitto e riconvocato per i panamericani a gennaio con la nazionale dell’Uruguay insieme ad Ancheta – è il mancino Goyoaga. A gennaio, per rinforzare la squadra, la società ha regalato al tecnico un vero top player per la categoria, il terzino mancino italo-argentino Gustavo Guerrero. Insieme a questi nuovi innesti, il cuore della squadra formato dagli ennesi doc come capitan Caruso, Guarasci ed il talentuoso Serravalle. In porta, oltre ai giovani Avram e Loguasto, il vero e proprio simbolo di Enna, uno dei migliori portieri italiani di sempre, Paolo Biondo, che continua la sua carriera condita sempre da grandi prestazioni.





L’HC Banca Popolare di Fondi, archiviata l’importante vittoria di Salerno, ha iniziato a lavorare duramente per preparare questa sfida, poiché il tecnico De Santis vuole mantenere alta la concentrazione del gruppo: dopo aver analizzato la partita con il Lanzara e mostrato i punti di crescita della squadra, evidenziando gli errori da non commettere, i fondani hanno dato grande attenzione sia all’aspetto atletico che tecnico-tattico. Per la gara contro l’Haenna, però, il coach fondano ha l’infermeria piena: Rotunno, De Luca, Miceli e Zizzo dovrebbero essere out, ma la squadra ha gran voglia di tornare a giocare davanti al proprio pubblico e continuare a crescere partita dopo partita. I rossoblù, con 4 punti di vantaggio sulle seconde, vogliono allungare e confermare il primato per raggiungere quanto prima la matematica conferma della qualificazione alle Finals Six, percorso ricco di insidie.

LA SITUAZIONE IN VISTA DEI PLAY-OFF – Mancano cinque turni (sei per le altre) nel girone meridionale e alle spalle dell’HC Banca Popolare di Fondi, Lanzara e Ragusa si contendono la seconda piazza. Nel girone B, Cingoli e Romagna hanno già staccato il pass e sabato si giocheranno, con molta probabilità, la prima posizione. Nel girone nord, invece, sono ancora in ballo le due posizioni, con Malo leggermente avvantaggiata sulle altre.

LA PAROLA A FEDERICO VANOLI – “La partita, come sempre, sarà da non sottovalutare. Ci stiamo allenamento bene nonostante la mancanza di alcuni giocatori. Il campionato sta andando bene, veniamo da una bella vittoria contro il Lanzara e dobbiamo continuare così per vincere il girone ed arrivare nel migliore dei modi ai Play Off Promozione”.

La gara tra HC Banca Popolare di Fondi e Orlando Haenna, che avrà inizio alle ore 18:00 presso il Palazzetto dello Sport di Fondi, sarà diretta dalla coppia arbitrale Vasile-Alessandrini Biondi.