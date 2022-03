Lollo-gate, spunta fuori un’altra condanna

Spunta un’altra condanna in quello che è diventato noto alle cronache come il Lollo-gate, sistema di malaffare messo in piedi attorno alla sezione fallimentare del Tribunale di Latina, con l’ormai ex giudice Antonio Lollo che affidava ricchi incarichi a una serie di curatori, a danno delle società oggetto delle procedure e ricevendo in cambio denaro o costosi regali.

Condannato in via definitiva anche l’imprenditore Giorgio Barbato, 52enne romano.





Quest’ultimo è stato accusato dalla Procura di Perugia di corruzione in atti giudiziari e istigazione alla corruzione.

Lo scorso anno, riformando la sentenza del giudice per l’udienza preliminare, la Corte d’Appello ha però assolto l’imputato dal primo reato e confermato la condanna, resa ora definitiva dalla Cassazione, per il secondo.

I giudici hanno così confermato l’ipotesi della Procura sulla promessa fatta da Barbato, in qualità di mandatario della Unicredit Banca spa, a Francesco Caldiero, curatore del fallimento Hoval, di 10mila euro per indurlo a compiere un atto contrario al proprio ufficio, consistente nel formulare un parere favorevole in relazione all’acquisto da parte di Unicredit delle azioni della Mirasole spa, detenute dalla curatela di tale fallimento, a un prezzo ampiamente inferiore a quello stimato nel contesto di un’operazione più complessa, collegata a una transazione con oggetto la definizione di una controversia giudiziaria pendente tra la curatela e la Unicredit relativamente all’ammissione allo stato passivo di un credito dell’importo di quasi 3 milioni di euro, vantato dalla banca nei confronti della Mirasole, ugualmente sottoposta a procedura fallimentare.

Per quanto riguarda sempre il Lollo-gate, definitive inoltre altre tre condanne.

Si tratta di quelle dell’architetto Fausto Filigenzi, dell’avvocato Luigi Fioretti e del finanziere Roberto Menduti.

In primo grado Filigenzi è stato condannato a due anni e mezzo di reclusione, Fioretti a due anni e Menduti, ritenuto la “talpa” che faceva soffiate sulle indagini in corso a Lollo, a un anno e due mesi.

La Corte d’Appello di Perugia ha poi ridotto la pena per Menduti, confermando per gli altri due la sentenza del giudice per l’udienza preliminare.

La Cassazione ha ora rideterminato la pena per Fioretti, condannato in via definitiva a un anno, nove mesi e dieci giorni di reclusione, e confermato in via definitiva le condanne di Filigenzi e Menduti.

Confermati dunque il patto corruttivo tra Filigenzi, Fioretti e Lollo e gli illeciti compiuti da Menduti per dare informazioni all’ormai ex giudice.