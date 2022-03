Cerca di scappare dalla polizia, si schianta con l’auto contro un muro

Momenti di panico, nella mattinata di venerdì, a Latina: una donna, in compagnia della figlia, ha contattato il 112 comunicando che poco prima erano state molestate dall’ex compagno di quest’ultima, un 25enne egiziano che nel frattempo le stava anche inseguendo a bordo di una Volkswagen Golf.

Durante la richiesta di aiuto alle forze dell’ordine, le due sono riuscite a trovare riparo all’interno del parcheggio di un supermercato ubicato nel centro cittadino. L’immediato intervento della polizia – e nello specifico dell’equipaggio della volante ‘Nibbio’, sopraggiunto in motocicletta – ha consentito di raggiungerle e rassicurarle. Per poi arrivare all’individuazione del giovane che le tallonava, che all’alt dei poliziotti si è dato a una precipitosa fuga in direzione della periferia.





Ne è nato un inseguimento durante il quale il fuggitivo, mettendo in serio pericolo gli altri utenti della strada e gli stessi agenti, ha perso il controllo dell’auto, lanciata a velocità folle, per poi impattare contro un muro di sostegno di una rotatoria nei pressi di un sottopassaggio. Senza per questo fermarsi: nonostante l’incidente, il 25enne ha cercato di proseguire la fuga a piedi, provando a dileguarsi nelle campagne circostanti.

Il pronto intervento di altre volanti, tempestivamente allertate dalla sala operativa, ha infine consentito di rintracciarlo all’interno dei garage sotterranei di un condominio. Gravato da numerosi pregiudizi penali e di polizia, una volta condotto presso gli uffici della Questura il giovane è stato tratto in arresto.