Campionati internazionali di giochi matematici, esordio in presenza al Pacinotti

La Bocconi e l’Istituto tecnico industriale Pacinotti, un binomio appena rinnovato: la prestigiosa università di Milano e la scuola pontina – con sede principale a Fondi e distaccata a Santi Cosma e Damiano – sono tornate a collaborare nell’ambito dell’edizione 2022 dei Campionati internazionali di giochi matematici, giunti alla trentaseiesima edizione nel mondo e per la ventinovesima volta organizzati in Italia dal centro Pristem dell’ateneo lombardo.

In qualità di istituto referente per la provincia di Latina, sabato pomeriggio il Pacinotti ha ospitato le semifinali di zona dei campionati. Un appuntamento proposto per il terzo anno consecutivo, ma in un certo senso all’esordio: è stata la prima volta che i concorrenti hanno partecipato in presenza, dato che nelle due occasioni precedenti l’emergenza Covid aveva costretto a svolgere le prove online.





Ben 160, in rappresentanza di svariate scuole medie e superiori della provincia, i ragazzini convenuti al Pacinotti per le selezioni. Circostanza che ha reso necessaria un’organizzazione rigorosa e d’ampio respiro, supervisionata dal dirigente scolastico Gina Antonetti e coordinata dal referente dei Campionati, il professor Pietro Tedesco, che per la buona riuscita del maxi-evento ha potuto contare sulla disponibilità di una “task force” di 13 professori dell’istituto. Loro a vigilare sull’accoglienza e sul corretto svolgimento della prova, i matematici in erba impegnati per un paio d’ore a risolvere quesiti a colpi di logica, intuizioni e fantasia.

I concorrenti che supereranno la prova andranno dritti alla finale italiana della manifestazione internazionale, prevista per il 14 maggio a Milano presso l’Università Bocconi.