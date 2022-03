Apre lo sportello comunale ‘Fondi Orienta’ per giovani e imprese

E’ stato presentato ufficialmente ieri, 25 marzo, a Fondi presso Palazzo Caetani davanti ad una platea gremita, lo sportello comunale per giovani e imprese “Fondi Orienta”.

L’incontro, moderato da Vespasiano Di Spirito, Direttore didattico della Fondazione Biocampus, ha visto la partecipazione del Presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina Giovanni Acampora, dell’Europarlamentare Salvatore De Meo, del Presidente di Informare Azienda Speciale Luigi Niccolini, del Presidente della Fondazione Biocampus Carlo Picchi, del Sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e del direttore Parco Naturale Regionale Monti Ausoni Lucio De Filippis. Nato da un protocollo d’intesa siglato lo scorso 17 dicembre 2021 tra la Camera di Commercio Frosinone Latina, Informare Azienda Speciale della Camera di Commercio, il Comune di Fondi e la Fondazione Biocampus, lo sportello avrà sede a Palazzo Caetani e sarà coordinato dalla stessa Fondazione.