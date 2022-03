Amministrative, Lucci ufficializza la candidatura a sindaco con tre liste

Sarà appoggiato da tre liste l’ex sindaco di Sabaudia, Maurizio Lucci che ha ufficializzato la sua candidatura pronto a correre nuovamente per la carica di primo cittadino. “Lucci Sindaco”, “Amare Sabaudia” e “Coraggio Italia” sosterranno Lucci che sembra essere pronto più che mai a chiedere nuovamente la fiducia agli elettori.

Niente Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, i partiti che avrebbero dovuto sostenerlo e che proprio sul suo nome si erano inizialmente spaccati per poi prendere strade diverse. Forza Italia sosterrà Alberto Mosca mentre Lega e Fratelli d’Italia Enzo Di Capua insomma un centrodestra disgregato, a tratti forse confuso ed in questo contesto Lucci si inserisce come alternativa ma rivolta praticamente allo stesso bacino elettorale.





Quello che è certo è che quando l’ex sindaco scende in campo, sottovalutarlo è un errore soprattutto nella fase del ballottaggio già affrontata da Lucci senza avere alle spalle i partiti teoricamente più influenti. Insomma la partita a Sabaudia, guardando le prossime amministrative è davvero aperta più che mai.