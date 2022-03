VIDEO – Fiamme in un campeggio di Latina, salvati in tre

Un vasto incendio con annesso triplice salvataggio, venerdì pomeriggio, a Latina: è andato a fuoco un campeggio in località Foce Verde. Un vasto rogo nato per cause in corso di accertamento e che in poco tempo si è allargato interessando due baracche e un camper, fino a mettere a repentaglio l’incolumità di due uomini e una donna.

Si tratta di clochard che avevano trovato riparo nell’area, evacuati per tempo, riportando solo una lieve intossicazione, grazie al provvidenziale intervento di una pattuglia della polizia e di un agente fuori servizio.

Il rogo è stato circoscritto e domato dai vigili del fuoco, che hanno fatto convergere tre squadre provenienti dallo stesso capoluogo e da Aprilia, mentre le persone scampate alle fiamme sono state soccorse dai sanitari del 118.

