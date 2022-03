Stop del Tar all’annullamento dei permessi per l'”Hotel Cusani”

Stop all’ordinanza con cui lo scorso 21 dicembre il Comune di Sperlonga ha annullato d’ufficio il permesso a costruire del 2004 e quello a costruire in variante del 2005 per quello che è noto alle cronache come “Hotel Cusani”.

Il Tar di Latina ha accolto la richiesta della società Chinappi Aldo Erasmo & C. di sospendere i provvedimenti impugnati, con cui l’ente locale ha anche ordinato il ripristino dello stato dei luoghi, eliminando “le alterazioni realizzate sulla base dei citati titoli edilizi”.





L’ennesimo capitolo di una vicenda finita con condanne definitive per gli abusi edilizi e proscioglimenti per intervenuta prescrizione relativamente all’accusa di lottizzazione abusiva.

Sul “Grotta di Tiberio”, di cui da tempo il sindaco Armando Cusani ha ceduto le sue quote al suocero, proprio i giudici amministrativi hanno però assestato un’ulteriore bacchettata al Comune di Sperlonga.

Alla richiesta della società del suocero del primo cittadino si sono opposti Carmine Tursi, anche lui ormai noto alle cronache come il vicino scomodo, e Anna Miele, tramite gli avvocati Francesco e Mattia Di Ciollo.

Tursi ha riepilogato la lunga e tormentata vicenda, specificando che l’annullamento dei titoli edilizi è stato disposto dopo ben 12 anni e che l’11 marzo scorso ha sollecitato l’annullamento in autotutela anche del permesso di costruire a sanatoria del 26 giugno 1992, riferendo pure sulle diffide fatte al Comune e cadute nel vuoto.

Tursi infine ha chiesto al Tar di acquisire la comunicazione di avvio del procedimento del 16 marzo scorso, finalizzato appunto all’annullamento della concessione a sanatoria del ’92.

I giudici, sospendendo gli atti impugnati, hanno così specificato che è decorso “un termine irragionevole per l’esercizio dei poteri di riesame da parte dell’Amministrazione, non avendo il Comune resistente specificamente ed espressamente motivato nel provvedimento impugnato, come pure negli atti presupposti, in ordine alla sussistenza di una delle cause previste dalla legge per potersi legittimamente prescindere da detto termine (e cioè a dire, in buona sostanza, in merito al valore da attribuire ai fatti ed ai provvedimenti giudiziari riportati nelle articolate difese dei controinteressati intervenuti ad opponendum), né sottoposto la relativa questione al contraddittorio procedimentale”.

Il ricorso verrà discusso nel merito a marzo dell’anno prossimo.