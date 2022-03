Sostegno alle imprese: protocollo tra Unione Artigiani e Banca Popolare del Lazio

È stato siglato un protocollo di intesa tra il Gruppo Banca Popolare del Lazio Blu Banca e Unione Artigiani Italiani e delle PMI (UAI) finalizzato al sostegno degli artigiani e delle eccellenze dei nostri territori.

UAI – Unione Artigiani Italiani, Confederazione Sindacale Nazionale, è presente in tutta Italia e rappresenta circa 67.500 Piccole e Medie Imprese, in particolare di artigiani e commercianti. Particolarmente importante è la presenza dell’associazione nel territorio laziale con varie sedi di rappresentanza nelle province e nella città di Roma. L’accordo siglato ha l’obiettivo di agevolare le eccellenze artigiane del nostro tessuto economico produttivo locale, per cogliere le nuove sfide di questa era di post pandemia e di grave instabilità internazionale. La collaborazione prevede inoltre, l’organizzazione di eventi, seminari, workshop e convegni su temi di interesse del settore come la digitalizzazione, la sostenibilità, il passaggio generazionale ed i fondi derivanti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.





Il nostro ruolo di Banca di prossimità ci pone in naturale sinergia con il modo degli artigiani ha dichiarato Massimo Lucidi Amministratore delegato di Blu Banca Spa banca appartenete al Gruppo Banca Popolare del Lazio Le nostre Banche.

Banca Popolare del Lazio e Blu Banca vuole avere un ruolo di ascolto e riferimento per le imprese artigiane, anche al fine di facilitare l’accesso ai fondi europei ai piccoli e piccolissimi operatori economici, che rischiano di essere esclusi dalle misure incentivanti, in quanto a differenza della grande industria, non hanno al loro interno le professionalità specifiche per accedere agli incentivi pubblici.

Il nostro Gruppo bancario, grazie alla professionalità delle nostre persone e a degli strumenti di finanziamento dedicati alla realizzazione di progetti innovativi e sostenibili vuole aiutare proprio a colmare questo Gap.

Gli artigiani sono un patrimonio dei nostri territori da valorizzare e tutelare ha dichiarato Gabriele Tullio Presidente Nazionale dell’Unione Artigiani Italiani. Un universo di eccellenze, cuore e anima del nostro paese, motore di sviluppo sia economico che sociale. Il rapporto con il sistema del credito ed il mondo degli artigiani notoriamente non è sempre facile. Fare rete sul territorio è la nostra missione, e siamo convinti che questa convenzione sarà foriera di soddisfazione e buoni frutti sia per i nostri associati che per il Gruppo Banca Popolare del Lazio.