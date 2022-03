Sfumano i Campionati Europei U19, interviene Massimi

Salta un importante evento sportivo, per la città di Sabaudia si prospetta l’ennesimo danno economico e probabilmente anche una penale da pagare. Com’è noto, nei giorni scorsi è arrivata da parte del Comitato Organizzatore degli eventi remieri la rinuncia ai Campionati Europei U19 previsto per il 21 e 22 maggio 2022. Una decisione evidentemente arrivata a dopo l’inchiesta “Dune” ed in modo particolare il filone che ha riguardato l’organizzazione della tappa della Coppa del Mondo di Canottaggio.

Sulla vicenda è intervenuto il candidato sindaco del Pd alle prossime amministrative, Giancarlo Massimi. “La notizia della rinuncia del Comitato Organizzatore dei grandi eventi remieri di Sabaudia ai Campionati Europei U 19 del 21 e 22 maggio 2022 è un duro colpo all’immagine della Città e della Regione nonché una perdita per l’economia locale costretta a fare i conti con l’uscita dalla emergenza Covid-19. La scelta degli organizzatori è stata sicuramente ponderata anche in ragione dei tempi organizzativi ma, senza entrare nel merito delle decisioni di chi per professione svolge questa attività e conosce i tempi e i modi per rendere al meglio gli eventi, ci saremmo auspicati, se non c’è stato, un passaggio istituzionale con la Regione e la Provincia prima di rinunciare a questa importante manifestazione, anche al fine di evitare l’eventuale pagamento delle penali a carico dell’Ente, tenuto conto della già avvenuta realizzazione delle opere infrastrutturali necessarie con la tappa della Coppa del Mondo dello scorso anno”.





In ballo ci sono altri eventi sportivi importanti che potrebbero trasformarsi in ulteriori occasioni perse. “E’ necessario – conclude Massimi – rimettere in moto la macchina organizzativa affinchè quanto accaduto non influisca negativamente sugli altri eventi internazionali già assegnati alla nostra città (nel 2023 il Campionato del Mondo Coastal Rowing e Finali Beach Sprint in programma tra il 30 settembre e l’8 ottobre; nel 2024, più precisamente tra il 4 e il 5 maggio, i Campionati Europei Assoluti). Per questo è necessario un forte impegno da parte di tutte le istituzioni (locali, regionali e sportive) e degli operatori locali, tenuto conto dell’immagine internazionale di Sabaudia e della ricaduta complessiva sul territorio regionale, affinché insieme e in maniera collaborativa si concorra a raggiungere questi obiettivi. Sabaudia deve fare lo sforzo di uscire dal ristretto ambito locale e riprendere su di sé il ruolo che le compete a livello internazionale come Città dello Sport, della Cultura, dell’Ambiente e della Solidarietà”.