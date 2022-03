Riqualificazione del parco ‘Falcone e Borsellino’, sopralluogo dell’Amministrazione

Il sindaco di Aprilia Antonio Terra, l’assessora all’Ambiente Michela Biolcati e l’assessora ai Lavori Pubblici Luana Caporaso, ieri mattina hanno effettuato un sopralluogo presso il parco comunale Falcone e Borsellino.

Gli amministratori comunali hanno verificato, insieme ai responsabili del cantiere, lo stato di avanzamento dei lavori di riqualificazione che riguardano l’ex vasca all’interno del parco comunale di via dei Mille. Il progetto che nel suo complesso vedrà la riqualificazione dell’area e la realizzazione di spazi ludici per i cittadini si inserisce nel piano di intervento predisposto sulle aree verdi di quartiere deliberato dalla giunta comunale nell’atto numero 21 del 28 gennaio 2022. L’intervento, finanziato attraverso contributi regionali pari a 150 mila euro circa, riguarda il parco Falcone e Borsellino e le aree verdi Fiorentini e Costituzione, rispettivamente in via Scarlatti angolo via Ugo La Malfa e via Carroceto angolo via Rossellini. Il parco Falcone e Borsellino, inoltre, a breve sarà oggetto di un ulteriore intervento di riqualificazione che rientra tra le opere finanziate con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), secondo quanto disposto dal DPCM del 21 gennaio 2021.





Sono stati ammessi a finanziamento, lo ricordiamo, 12 progetti presentati dal Comune di Aprilia per una copertura finanziaria di 10 milioni di euro. L’area comunale di via dei Mille, dunque, fa parte del piano di Interventi di rigenerazione urbana del centro cittadino. Un piano ambizioso con il quale l’amministrazione comunale punta al miglioramento della qualità e del decoro urbano finalizzato alla promozione delle attività ricreative all’aperto e di aggregazione sociale.

Lo ha reso noto l’ufficio stampa del Comune di Aprilia.