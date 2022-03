Privernum, il parco archeologico viaggia sulla Napoli-Milano

L’amministrazione comunale di Priverno ringrazia l’associazione di promozione sociale ‘Sinus Formianus’, che dal 1 gennaio 2022 sta lavorando sulla valorizzazione del parco archeologico di Privernum, guidando storia e bellezza in un cammino verso il mare e non solo, in un’unione di promozione turistica di ampio spessore.

“Il presidente dell’associazione Vito Auriemma ha immediatamente colto l’opportunità di partecipare al bando regionale per la partecipazione degli operatori turistici che operano nel Lazio alle manifestazioni di promozione turistica in Italia e all’estero, per il rafforzamento delle opportunità professionali e occupazionali della popolazione e delle imprese del Lazio”, spiegano dal Comune. “Dal 18 al 20 marzo ha partecipato alla XXV Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli, la più importante fiera b2b del Mediterraneo, un appuntamento strategico per gli operatori del settore, un’occasione importante per presentare le nuove attività destinate al Turismo Sociale, al Turismo Esperienziale ed alla Vacanza Attiva nel Lazio Meridionale. Partecipando ai workshop ‘Turismo sociale’ e ‘Incoming’ ha promosso le bellezze ed i siti archeologici del Lazio Meridionale, tra cui il nostro parco archeologico. Ma non finisce qui, l’associazione ci ha appena comunicato di essere stata accreditata anche per la Bit di Milano, prevista dal 10 al 12 aprile, portando Privernum in viaggio da un capo all’altro dell’Italia”.