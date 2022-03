Degrado nell’ex caseificio, la realtà “nascosta” all’ingresso della città

Una baraccopoli all’interno dell’ex caseificio ed un cane da guardia al secondo piano dell’immobile abbandonato. Per sorvegliare cosa? E’ quanto hanno riscontrato i volontari Anc che nei giorni scorsi sono intervenuti su segnalazione di alcuni residenti per via di un allaccio abusivo presso una cabina Enel.

Il cavo portava direttamente all’interno dell’ex caseificio che si trova all’ingresso di Sabaudia, in via Biancamano un immobile da molto tempo “trasformato” in alloggio di fortuna, una situazione di fatto senza controllo. Negli anni passati gli agenti della Polizia Locale di Sabaudia avevano effettuato una serie di interventi ma poi nei mesi la situazione è tornata la stessa se non addirittura peggiorata. Un problema di sicurezza per le persone che ci abitano, di degrado e non solo considerando che effettivamente non si ha contezza di cosa accada nella struttura che si riempie soprattutto in estate dove spesso trovano rifugio ambulanti ma anche persone impiegate nelle campagne.





Dentro ed esternamente, una montagna di rifiuti. I volontari coordinati dal maresciallo Cestra hanno segnalato la situazione alle forze dell’ordine ed al commissario prefettizio. Alto anche il rischio che divampi un incendio soprattutto per gli allacci abusivi alla corrente elettrica.

(in allegato il video realizzato dai volontari Anc durante il sopralluogo)