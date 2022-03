Regali per il benessere del corpo e della mente

Se stai pensando a un regalo per festa della mamma o un compleanno che dia la possibilità ai tuoi di staccare la spina e rilassarsi, abbiamo esattamente ciò che fa al caso tuo. Che si tratti della festa della mamma, di un compleanno o di una ricorrenza importante, puoi scegliere una delle idee riportate di seguito e contribuire a migliorare il benessere fisico e psichico della persona che hai a cuore. Ce n’è per tutti i gusti, dai cofanetti regalo pensati appositamente per chi desidera rilassarsi, ai set dedicati agli amanti dello sport. Pronto per saperne di più?

Un kit di oli essenziali per massaggi e bagni rilassanti

Se il budget a disposizione non è molto elevato ma la volontà è quella di regalare un’esperienza sensoriale profumata e rilassante, è possibile optare per un set di oli essenziali per massaggi e bagni rigeneranti. Scegli una delle tante confezioni regalo disponibili presso erboristerie e negozi specializzati: troverai estratti di eucalipto, lavanda, cedro, arancia dolce, ylang-ylang e tantissime altre essenze profumate.





Un tappetino per la digitopressione

Il tappetino per digitopressione è un regalo molto apprezzato da chi desidera rilassarsi, alleviare i dolori alla schiena e al collo, ridurre efficacemente lo stress e migliorare la qualità del sonno. Il cosiddetto “Bed of Nails” è il frutto degli studi effettuati sulla digitopressione, una pratica millenaria che consiste nell’applicare una leggera pressione su determinati punti del corpo. Questa tecnica è in grado di alleviare stress e dolore e migliorare il benessere mentale e fisico di chiunque. I tappetini dedicati sono muniti di punte di plastica arrotondate e possono essere collocati su qualsiasi superficie, comprese le sedie sdraio.

Un corso di yoga

È cosa nota che i benefici dello yoga per il corpo e la mente sono tantissimi. E allora perché non regalare un corso che consenta anche a chi non l’ha mai approcciata prima di avvicinarsi efficacemente a questa pratica millenaria? Esistono corsi in presenza e online, dedicati sia ai principianti che a coloro che possiedono già un minimo di esperienza.

Un set di manubri per tenersi in forma anche a casa

Sport e benessere vanno a braccetto. Se la tua mamma ha da poco abbracciato il fitness perché desidera tornare in forma e sfoggiare una silhouette perfetta come quella di un tempo, potresti regalarle un set di manubri e una tuta per fare allenamento a casa. Un dono utile e pratico, che può contribuire a migliorare l’umore e il benessere fisico e psichico di chiunque.

Un cofanetto regalo con percorso benessere

Sei alla ricerca di un regalo festa della mamma che sappia coniugare qualche ora di relax con un’esperienza interessante? Scegliere un cofanetto regalo può essere la soluzione giusta, considerata la varietà di proposte esistenti e la strepitosa organizzazione di cui godono le aziende che mettono a disposizione questo genere di offerte. Massaggi, saune, make-up, cure con oli essenziali e tanto altro ancora per un piccolo assaggio di paradiso a prezzi più che convenienti. I cofanetti regalo consentono di vivere queste esperienze da soli o in coppia, in un’unica seduta o durante un intero weekend da trascorrere presso una delle numerose strutture convenzionate.

La borraccia di design dotata di filtro

Bere la giusta quantità di liquidi ogni giorno è fondamentale per ritrovare il benessere fisico. Ecco che in soccorso di chi non ha voglia di bere acqua, giunge la pratica borraccia con filtro per tisana, che invoglia a bere di più. Queste pratiche e graziose borracce permettono di inserire la propria tisana preferita al loro interno, in modo da rendere l’acqua più gustosa e piacevole da bere. La mamma sarà sicuramente contenta di ricevere un regalo del genere!