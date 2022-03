Produrre integratori non è mai stato così facile: Udem Pharma apre alle startup

Benessere. Salute. Forma fisica. Negli ultimi tempi sono tematiche ampiamente diffuse. Priorità che vanno di pari passo con l’acquisto, sempre più usuale, di integratori capaci di supportare il corretto funzionamento del nostro organismo. Il lockdown, poi, ci ha abituati a cercare online ciò di cui abbiamo bisogno. Scegliere e comprare supplementi integrativi sul web è ormai consuetudine comune. Aumentano le vendite, ma anche i consumi. Così il mondo dell’integrazione diventa un business in grado di far gola a molti. Diversi professionisti, infatti, hanno deciso di investire in questo settore. Per avere fortuna, però, occorre fronteggiare una concorrenza agguerrita, e intraprendere la strada migliore per posizionare il proprio e-commerce sul mercato. Udem Pharma, a tal proposito, aiuta le aziende nella realizzazione del proprio progetto e nella produzione dei propri prodotti. Ma facciamo un passo indietro.

Per creare una linea di integratori è necessario seguire un iter burocratico lungo e a tratti tortuoso. La fase di creazione e sviluppo del brand richiede spesso ingenti investimenti da parte delle startup che, nella maggior parte dei casi, hanno disponibilità economiche limitate. Per non parlare della complessità delle pratiche iniziali: dalla progettazione di nome e logo alla registrazione presso l’ufficio dei brevetti e dei marchi, dall’elaborazione delle formulazioni al controllo dell’etichettatura da parte di consulenti specializzati. Perché prima che un integratore venga messo in commercio, serve ricevere la notifica e il permesso del Ministero della Salute in merito a dosaggi e ingredienti. Insomma, il rischio di commettere “errori” o dimenticanze, è dietro l’angolo. E questo potrebbe rallentare l’avvio della propria attività, sia che si tratti di negozio fisico che di multistore online.





A proposito di Internet. I competitors nell’ambito degli integratori prolificano. Cosa fare, quindi, per avere successo e moltiplicare le vendite sul web? Innanzitutto, rendersi riconoscibili in termini di qualità, affidabilità e convenienza. È bene che il proprio e-commerce sia accattivante, metta a disposizione degli utenti metodi di pagamento semplici e assistenza costante, e lasci trasparire la serietà dell’azienda. In alternativa, ci si può affidare a strumenti digitali, come i social, per promuovere il proprio brand. O sfruttare piattaforme come Amazon o Ebay per la vendita dei propri prodotti. Tutto questo, però, può richiedere costi elevati, che società agli esordi non possono permettersi.

È qui che entra in gioco Udem Pharma. Azienda con base a Fiumicino, si occupa di produzione di integratori alimentari per conto terzi. In particolare, affianca le imprese neocostituite durante tutte le fasi del processo di sviluppo: dalla selezione delle materie prime alla nascita delle formulazioni all’interno di laboratori sicuri e certificati a livello ministeriale. Prodotti che rispettano linee guida e normative di etichettatura e notifica, dosaggi e sostanze consentiti dalla legge. Tanto di guadagnato per le startup che possono così godere di tempi più rapidi per quanto riguarda creazione, immissione in commercio e consegna dei propri integratori.

Altro fiore all’occhiello di Udem Pharma è la possibilità di produrre anche piccoli lotti. Non solo. L’azienda mette a disposizione un ampio catalogo di prodotti già testati e pronti per la vendita. È il cosiddetto servizio Private Label: le startup alle prime armi possono registrarsi sul sito udempharma.com , accedere alla propria area riservata, ordinare le formulazioni desiderate e personalizzarle. Come? Scegliendo logo e veste grafica. Un “profilo” che consente ai clienti di tenere sotto controllo anche lo stato d’avanzamento delle spedizioni e inoltrare eventuali richieste. Realizzazione del prodotto e cura dell’aspetto comunicativo (naming, packaging, payoff): due facce della stessa medaglia che Udem Pharma ha trasformato nei suoi punti di forza.

In ogni caso, ce n’è per tutti i gusti. Udem Pharma, infatti, propone una vasta gamma di formulazioni: dagli integratori sportivi (proteine in polvere, BCAA, aminoacidi, creatina) alle soluzioni erboristiche e fitoterapiche (adattogeni, depurativi, immunostimolanti), con grande attenzione per la nutraceutica. Ma anche prodotti per animali e mangimi a base di materie prime farmaceutiche.

Le startup che vogliono affacciarsi al mondo della nutrizione, con un risparmio significativo, non devono pensare a nulla. Udem Pharma, infatti, si occupa anche di logistica e micrologistica. Rapida evasione degli ordini, gestione informatizzata, costi fissi pressoché azzerati, spedizioni in Europa e all’estero, controllo del magazzino in tempo reale accedendo al gestionale: prerogative a favore delle piccole imprese che beneficiano così di vantaggi temporali, pratici ed economici.