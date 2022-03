Top Volley Cisterna ai playoff di SuperLega, il plauso del sindaco Mantini

“Il buon lavoro del coach Fabio Soli e dell’intera squadra ha fatto sì che la Top Volley raggiungesse questo traguardo storico per la nostra comunità. Questo team, nonostante le difficoltà e gli infortuni, ha saputo reinventarsi e rinnovarsi punto dopo punto, set dopo set, partita dopo partita e si è lasciato alle spalle squadre blasonate come Ravenna, Verona e Padova. Ora andiamo ai playoff e continuiamo a sostenere la Top Volley Cisterna”.

Queste le parole del sindaco di Cisterna di Latina, Valentino Mantini, a seguito dell’accesso ai playoff strappato dalla squadra pontina grazie al successo per 3 set a 0 contro Trento della scorsa domenica, 20 marzo.





Domenica 27 marzo alle 18.00, al Pala Barton i ragazzi di coach Fabio Soli scendono in campo per il primo incontro valido per la fase finale del campionato e affrontano in terra umbra la Sir Safety Conad Perugia.

Di seguito il resoconto degli ultimi 10 anni di attività del team pontino.

Dieci stagioni fa con coach Silvano Prando, la allora Andreoli Latina chiuse la regular season con 31 punti e la 7° posizione in classifica. Eliminata ai quarti di finale dalla Cucine Lube Banca Marche Macerata. Nello stesso anno la finale Europea di Cev Cup persa in finale contro l’Halkbank Ankara. Nella stagione successiva prima guidata da coach Santilli, sostituito poi da Dario Simoni la Top Volley si piazzò al 12° e ultimo posto con 18 punti. Sempre in quella stagione la seconda Finale Europea consecutiva persa questa volta contro il Fenerbahce Istanbul. Nella stagione 2014-15 grande exploit della Top. Guidata da Gianlorenzo Blengini chiuse al 6° posto con 41 punti. Raggiunse la Semifinale Scudetto dove perse contro Modena. Cambio di guida tecnica e squadra affidata a coach Camillo Placì. Quella formazione chiuse all’ottavo posto conquistando i playoffs con 27 punti. Venne eliminata da Civitanova ai quarti di finale. Nella stagione 2016-17 prima con Nacci poi con Bagnoli non andò oltre l’11° posto in classifica fermandosi a 26 punti. Sotto la guida di coach Di Pinto replicò l’11° posto in classifica ma con 25 punti all’attivo. Nel passato recente sotto la guida di Tubertini chiuse sempre all’11° posto in classifica rispettivamente con 25 punti (2018-19) e 16 nel 2019-20. Lo scorso anno prima Tubertini poi Kovac non andarono oltre il 12° posto collezionando solo 7 punti in classifica. In questa stagione la Top Volley Cisterna sotto la guida di coach Fabio Soli ha chiuso la regular season con 30 punti conquistando l’8° posto e il pass per i playoff.