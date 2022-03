Spacco di stupefacenti ad Aprilia, padre e figlio arrestati dai carabinieri

Nell’ambito dell’attività di prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti particolarmente avvertito in quest’area, oggi, 23 marzo, a conclusione di un mirato servizio sviluppato nell’ambito delle strategie di contrasto richieste dal Comandante Provinciale di Latina, Col. Lorenzo D’Aloia, e pianificate nelle attività dal Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia, attraverso l’articolazione del personale della Sezione Operativa, sono stati tratti in arresto due cittadini italiani, padre e figlio, rispettivamente di 47 e 19 anni, trovati in possesso di sostanze stupefacenti di tipo cocaina, crack, marijuana ed hashish, nonché di materiale per il confezionamento, per un peso complessivo di grammi 200 circa.

Gli arrestati, sono stati posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Latina.