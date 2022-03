Emergenza Ucraina: a Priverno raccolta straordinaria di beni

Da oggi, mercoledì 23 marzo e fino a venerdì 25 marzo, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00, presso i Portici Comunali Paolo Di Pietro in Piazza Giovanni XXIII

Il Comune di Priverno, in collaborazione con associazioni e cittadini volontari, organizza una raccolta straordinaria di beni in favore delle popolazioni dell’Ucraina.

Da oggi, mercoledì 23 marzo e fino a venerdì 25 marzo, dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00, presso i Portici Comunali Paolo Di Pietro in Piazza Giovanni XXIII, sarà possibile donare beni di prima necessità che due straordinari concittadini, Carlo De Santis e Giuseppe Lattao, consegneranno presso i campi per i rifugiati ucraini, in Polonia, dove arriveranno alla fine della settimana prossima.





Stiamo organizzando la loro partenza che avverrà sabato 26 marzo; dopo aver consegnato i beni, Carlo e Giuseppe ripartiranno portando indietro alcune persone che non hanno più una casa.

Consigliamo di donare:

Beni di prima necessità

coperte/ sacchi a pelo, vestiario pesante (uomo, donna, bambino)

Prodotti per bambini

latte in polvere, biscotti, pannolini, salviette

Farmaci

antipiretici, antibiotici, bende, garze, cerotti, siringhe, disinfettanti, fisiologica, antinfiammatori, mascherine, guanti

Alimenti