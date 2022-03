Dal nonnismo al fronte, Giulia Schiff tra i legionari in Ucraina

Ieri la notizia del rinvio dell’udienza che la vede come presunta vittima di nonnismo durante il battesimo di volo, oggi la notizia che Giulia Schiff, anche se non indossa più la divisa dell’aeronautica militare, di sicuro non ha messo l’uniforme nell’armadio.

L’ex membro delle forze armate, infatti, si trova in Ucraina dove combatte tra i legionari stranieri contro l’occupazione della Russia.





Secondo le prime news, rimbalzate sui principali media nazionali, il format televisivo “Le Iene” starebbe realizzando un vedo e proprio reportage fino a quando deciderà di rimanere al fronte in quell’Ucraina martoriata dai bombardamenti.

La prima parte di questo speciale che vede la Schiff come protagonista andrà in onda questa sera (23 marzo) proprio nel corsa del programma su Italia 1.