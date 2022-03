Coppa del mondo del panettone, selezionato Ceracchi

Tra i pasticcieri del centro Italia selezionati al Gustar di Pistoia per la Coppa del mondo del panettone c’è Andrea Ceracchi di Cori.

Un altro importante traguardo per il creatore di tante bontà, che è già stato premiato durante le scorse festività natalizie per il suo panettone e che ha appena vinto un premio anche per la sua colomba classica.





La nuova edizione della Coppa del mondo del panettone è un grande concorso internazionale che coinvolge diverse nazioni ed è finalizzato a promuovere nel mondo il panettone artigianale e la sua lavorazione.

Ceracchi, che a Cori e Latina manda avanti le ormai note attività “Maciste Pasticcione”, si dovrà ora confrontare con i finalisti delle selezioni Nord e Sud il 22 maggio prossimo, a Cast Alimenti Brescia.

I vincitori prenderanno quindi parte alla Coppa del mondo a Lugano.