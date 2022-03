Violenza sessuale alla fermata dell’autobus: condannato

Accusato di violenza sessuale nei confronti di una giovane alla fermata degli autobus, in via Duca del Mare, il 64enne Ivan Holanek, originario della Repubblica Ceca, è stato condannato dal giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Latina, Giuseppe Cario, a cinque anni di reclusione.

I fatti risalgono al 15 settembre scorso.





L’imputato, senza fissa dimora, si sarebbe avvicinato a una studentessa e, dopo aver iniziato ad accarezzarla, avrebbe cercato di palpeggiarla, per poi, davanti alla reazione della vittima, scaraventarla a terra.

Scattato l’allarme, lo straniero venne arrestato dalla squadra volante della questura ed emerse che, il giorno precedente, il 64enne davanti alla studentessa si sarebbe anche sbottonato i pantaloni, ma che quest’ultima era riuscita ad allontanarsi.

Il pubblico ministero Simona Gentile ha chiesto per l’imputato una condanna a tre anni e quattro mesi di reclusione.

Il giudice Cario ha però ritenuto opportuna una pena più pesante.