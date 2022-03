Incendio in un’azienda, colonna di fumo nero su Latina Scalo

Un violento incendio all’interno di una società di logistica di Latina Scalo. Fiamme divampate nel primo pomeriggio di martedì in via Gloria, secondo le prime ricostruzioni interessando in particolare un’area utilizzata per lo stoccaggio di imballaggi in plastica. In pochi minuti, l’intera zona è stata coperta da una densa colonna di fumo nero e acre.

Scattato l’allarme, presso l’attività si sono portate diverse squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri. Non ci sarebbe nessuna persona coinvolta. Tutte da chiarire, al momento, le cause che hanno scatenato il maxi-rogo.