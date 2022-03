In cammino per il suolo, la manifestazione ‘Save Soil’ fa tappa a Fossanova

Arriverà domenica 27 marzo nel Comune di Priverno, la manifestazione globale ‘SAVE SOIL – SALVA IL SUOLO’, organizzata dal Movimento Conscious Planet.

Trattasi di un importante cammino di sensibilizzazione a staffetta lungo la Via Francigena con partenza da Siena e Sessa Aurunca verso Roma, per promuovere l’importanza di un suolo sano e la necessità di agire ora per il suo recupero e la salvaguardia.





Il cammino da Sessa Aurunca a Roma verrà coordinato dall’Associazione di volontari “Gruppo dei Dodici-odv” e interesserà il territorio del Comune di Priverno domenica 27 marzo, per giungere a Roma il 1° aprile.

Questo progetto mira a raccogliere il sostegno di 3,5 miliardi di persone perché si attui un cambiamento, in tutte le nazioni democratiche, delle politiche per la rivitalizzazione del suolo. Tutto ciò perché l’ONU ha dichiarato che si hanno a disposizione non più di 60 anni di suolo coltivabile, andando così incontro a crisi climatiche, alimentari e sociali globali senza precedenti, a meno che non si cambi drasticamente il modo in cui lo si gestisce.

Per tutti coloro che sono interessati al cammino per la tappa Borgo di Fossanova – Priverno – Sezze, la partecipazione è libera con ritrovo il giorno 27 marzo alle ore 9.00 presso l’Abbazia di Fossanova.

Referente: Giuseppe, cell. 349 808 7237

Informazioni logistiche:

Andata:

Treno da Roma: Roma Termini h. 7.36 – Campoleone h. 7.58 – Cisterna di Latina h. 8.09 – Latina h. 8.18 – Sezze h. 8.25 – Priverno-Fossanova h. 8.34

Treno da Napoli: Napoli C.le h. 6.37 – Aversa. h 6.59 – Villa Literno h. 7.15 – Falciano M h. 7.26 – Sessa A. h. 7.34 – Minturno h. 7.43 – Formia h. 7.52 – Fondi SP. h. 8.05 – Monte San Biagio h. 8.12 – Priverno Fossanova h. 8.23

Ore 8.45 – Dal piazzale antistante la stazione di Priverno Fossanova bus navetta per Priverno. Richiedere all’autista la fermata dell’Abbazia di Fossanova.

Ritorno:

Sezze, Porta S. Andrea: h. 16.00 – h. 17.05 – h. 18.00 partenza bus navetta da Sezze per la stazione FS di Sezze Romano

Treno per Roma: h. 17.33 – h. 18.33 (ferma a: Latina-Cisterna di L- Campoleone-Roma T.ni)

Treno per Napoli: h. 17.25 – h. 18.25 (ferma a: Priverno F-Monte SB-Fondi-Formia-Minturno-Sessa A-Falciano-Villa Literno-Aversa)