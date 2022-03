Pallamano femminile, vittoria importante per l’HC Fidaleo Fondi

Altra vittoria per l’HC Fidaleo Fondi che sale a quota sei punti in classifica, agguanta PDO Benevento e Halikada-Gattopardo e abbandona così il fondo della classifica: per effetto della classifica avulsa, infatti, le rossoblù sono davanti alla formazione campana.

L’HC Fidaleo Fondi, sin dai primi minuti di gara, appariva molto più determinata e con la giusta grinta per raggiungere l’obiettivo prefissato, ossia i due punti. A metà primo tempo, infatti, Manzo e compagne erano già sul +4. La formazione ospite provava a riavvicinarsi ma, proprio sul finire del primo tempo, le fondane piazzavano il break decisivo e si portavano sul +8 (15-7).





L’entusiasmo era alle stelle e, una volta tornate in campo, le ragazze di Plavljanic continuavano a macinare gioco e si portavano subito sul +12 (20-8). A risultato ormai acquisito, tutte le ragazze a disposizione dell’allenatrice – anche le più piccoline – fondana trovavano spazio. Con la rete del 33-19 messa a segno da Agresti si concludeva così la partita e le fondane sotto la tribuna a ricevere il meritato e caloroso applauso del pubblico.

“Giorno dopo giorno si sta creando sempre più un ottimo gioco di squadra e questo era uno dei miei obiettivi da quando ho iniziato ad allenare queste ragazze – questo il primo commento del tecnico rossoblù Sally Plavljanic -. Sabato le ragazze hanno giocato bene e questo non si può vedere soltanto dal tabellino, dove vengono riportati solo i gol segnati. Il merito va anche a chi ha egregiamente difeso i pali come Di Fazio (tornata in campo dopo quasi un anno di inattività) e a chi ha sfornato tantissimi assist vincenti, come capitan Manzo, D’Ambrosio, Saraca. Sono contenta della gara di tutte le ragazze, ma una menzione particolare è per le piccolissime, che pian piano crescono sempre più”.

HC Fidaleo Fondi-Pdo Benevento 33-19 (P.T. 15-7)

HC Fidaleo Fondi: Manzo 4, Guglielmo 1, Saraca 5, Amicucci 2, Agresti 2, D’Ambrosio 7, Zizzo C. 2, Zizzo A. 9, Cavalli, De Parolis, De Simone, Giardino, Di Fazio, Lombardi 1. All. Plavljanic.

Pdo: Bosco, Scarlato, Viglione 2, Avallone 3, Vitolo 3, Chianese 4, Nappa, Gemito 5, Micali 1, Ciociano, De Luca 1. All. Gomez.

Arbitri: Lorusso-Fasano.