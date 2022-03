Minturno, ecco il bando per il decoro urbano “Balconi in fiore”

Il Comune di Minturno bandisce il concorso “Balconi in fiore” per sensibilizzare la cittadinanza alla cultura ambientale e paesaggistica attraverso azioni di decoro urbano individuale. La partecipazione è gratuita ed aperta ai condomini, ai singoli nuclei familiari, ai possessori di immobili e a tutti i commercianti con residenza o domicilio nel comune di Minturno. È richiesto l’allestimento esterno di balconi, terrazze, aree verdi delle abitazioni con fiori e piante. Gli addobbi o le creazioni floreali dovranno essere ben visibili dalla pubblica via e dovranno restare nella sede indicata per tutta la durata del concorso, fino alla proclamazione.

Per proporre la propria candidatura sarà necessario inviare 3 foto, da diverse angolature, in formato digitale o cartaceo dell’allestimento, entro e non oltre, le ore 12 del 22 maggio 2022, indicando nome, cognome, recapito telefonico ed indirizzo. Le foto potranno essere trasmesse all’indirizzo balconiinfioreminturno@gmail.com o consegnate all’Ufficio Protocollo in busta chiusa. Per entrambe le procedure è necessario indicare come oggetto la dicitura: “Concorso Balconi in fiore 2022”.





“Abbiamo scelto di bandire un Concorso interamente dedicato ai fiori e al decoro urbano – dichiara Elisa Venturo, Vicesindaco e Assessore all’Ambiente – per festeggiare la primavera e farla sbocciare nella nostra città di balcone in balcone. Con questa azione non vogliamo solo promuovere e premiare la passione per il decoro floreale, ma stimolare ed accrescere l’amore verso i nostri luoghi e il verde pubblico che può rendere sempre più accoglienti e vivibili gli spazi comuni. Abbiamo bisogno, come comunità, di rinverdire il nostro senso civico e di imparare ad amare il bene pubblico, che necessita ancora di essere tutelato. Ecco perché far fiorire i balconi è come far fiorire la nostra città in vista dell’estate, accrescerne la bellezza, l’ordine e la pulizia ambientale. I vincitori avranno accesso a dei buoni da spendere presso vivaisti e fioristi locali, che intendiamo valorizzare e sostenere, facendoli diventare anche protagonisti di una fiera nel mese di maggio”.

Ai vincitori verranno consegnati, infatti, buoni da spendere nei vivai aderenti all’iniziativa del Comune: 1° classificato, buono acquisto di € 300,00 – 2° classificato, € 200,00 – 3° classificato, € 100,00. Modalità di partecipazione e regolamento sono scaricabili sul sito www.comune.minturno.lt.it

“Vogliamo inondare la città e il web di fiori – conclude il Vicesindaco Venturo – per questo, oltre al concorso ordinario con apposita commissione, abbiamo deciso di inserire una giuria popolare, allargando la competizione anche al mondo dei social, a Facebook nello specifico, con un sondaggio fotografico. Chiunque, camminando per le nostre strade, potrà segnalare i balconi più belli, che verranno caricati sulla pagina del Comune. La foto che avrà più like vincerà un voucher di 200 euro. Ognuno di noi può dare il suo contributo, ecco perché invito tutta la cittadinanza a partecipare, soprattutto nei centri storici, dove la bellezza non può che essere accresciuta”.