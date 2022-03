21 marzo, Giornata sulla sindrome di down: i progetti di Nuovo Orizzonte

Eccoci di nuovo a festeggiare una giornata importante, dedicata alle persone con Sindrome di Down: oggi in tutto il mondo si focalizza l’attenzione sulla disabilità intellettiva, e nel complesso sui temi dell’inclusione.

Quanto può definirsi inclusiva una società? La cooperativa Nuovo Orizzonte di Formia ha una sua idea, una mission che porta avanti da più di 10 anni: “inclusione” significa poter realizzare per ogni persona con disabilità un progetto di vita, un percorso che porti ad un inserimento reale nei contesti sociali che fanno parte della vita di ognuno: la famiglia, la scuola, le relazioni, il lavoro.





Ed in questo senso si muovono i progetti messi in campo dagli educatori di Nuovo Orizzonte, con risultati che rendono orgogliosi: dopo l’”exploit” di Chiara Vingione, socia della cooperativa, che è stata inserita nella nazionale di basket degli atleti con sindrome di Down, contribuendo alla vittoria del campionato Europeo di quest’anno, ed ha ricevuto un riconoscimento accademico per aver segnato in LIS l’inno d’Italia alla premiazione del campionato, vogliamo presentare la realizzazione di un progetto importante per un altro socio della cooperativa, Benedetto Santoro, che ha da poco iniziato un tirocinio lavorativo finanziato dalla Regione Lazio presso il Bar-Pasticceria “Morelli” di Scauri, promosso dal CESMA di Formia ed organizzato dalla cooperativa Nuovo Orizzonte nelle fasi di realizzazione operativa.

Benedetto svolge il suo tirocinio nelle vesti di apprendista-barista, ed anche se il progetto ha subìto uno stop di due anni, a ca usa della pandemia, finalmente ha visto realizzato il suo sogno: avere un lavoro vero, in cui mettere in pratica tutte le competenze acquisite negli anni di frequenza dell’Istituto Alberghiero di Formia, di cui è ancora studente al quinto anno del corso serale di Cucina e Sala-Bar, e nelle attività “a tutto tondo” realizzate con il progetto “Insieme si può” messo in campo da Nuovo Orizzonte. La Cooperativa aveva già attivato nel 2018-19 tre tirocini lavorativi finanziati dalla Regione Lazio presso tre realtà imprenditoriali del territorio, ma con quest’ultimo progetto ha lavorato in sinergia con la Confcommercio Terziario Donna Lazio Sud, realizzando un raccordo di intenti che si spera porterà nuovi sviluppi alle possibilità di inclusione lavorativa sul territorio per le persone con disabilità.

Oggi è la giorna ta delle persone Down, ma per Nuovo Orizzonte è la giornata dell’Inclusione di tutti i suoi ragazzi e ragazze, che camminano insieme per realizzare una società migliore.