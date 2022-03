La primavera riporta i turisti, riapre l’infopoint nella zona nord di Fondi

Con l’arrivo della primavera il Comune di Fondi apre, in collaborazione con l’associazione Pro Loco, il punto informativo turistico al bivio di via San Magno e Provinciale per Lenola. Fino al 31 maggio 2022 sarà aperto al pubblico tutti i sabato e le domeniche dalle 8 alle 13.

Situato nella zona nord della città, ubicazione strategica che già nell’estate 2021 ha fatto registrare migliaia di presenze, il chiosco attrezzato si trova a pochi metri dalla via Appia, dall’ospedale San Giovanni di Dio, dalla vasta area adibita a mercato settimanale e dal monumento romano dedicato a Gavio Nauta.





“Già nelle prime ore di apertura, avvenuta sabato 19 marzo, diversi i visitatori e i turisti che hanno beneficiato dell’ufficio”, rendono noto dalla Pro Loco. “Tra questi una coppia di turisti in auto (con bici a seguito) ha chiesto notizie del tratto della via Appia Antica in località Sant’Andrea, ai quali sono state fornite adeguate informazioni in merito”.

Per informazioni h24 e tutti i giorni si potrà sempre usufruire del numero telefonico 3297764644 (anche WhatsApp).