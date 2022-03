Rigenerazione urbana, l’impegno dell’amministrazione di Itri

Assieme ai comuni di Monte San Biagio e Sonnino, Itri parteciperà al bando per la rigenerazione urbana del centro storico come Comune capofila

Il Comune di Itri sta lavorando in questi giorni per partecipare al Bando ministeriale sulla rigenerazione urbana.

“Dobbiamo adoperarci per non perdere questa occasione – ha dichiarato il vicesindaco di Itri Elena Palazzo – questa opportunità ci darebbe la possibilità di compiere opere altrimenti difficilmente finanziabili con mezzi solo comunali”.

Il bando, seguito in team anche dall’assessore Cece e Mazziotti, prevede l’assegnazione di 5 milioni di Euro per i Comuni che superano i 15000 abitanti singolarmente o in forma associata. In consiglio comunale si è proceduto a dare delega al Sindaco per la costituzione di un Associazione temporanea di scopo per partecipare al bando assieme ai Comuni di Monte San Biagio e Sonnino con Itri che avrà il ruolo di Comune capofila.

I progetti di rigenerazione urbana attraverso un insieme di azioni di recupero e riqualificazione dell’ambiente urbano, puntano a vitalizzare e garantire una migliore qualità della vita a chi vi risiede ed a chi vive la città ogni giorno. La legge di Bilancio del 2020 ha previsto lo stanziamento di 28,5 miliardi di euro da assegnare tra il 2021 d il 2034 ad i comuni che intendono avviare tali processi di rigenerazione.

Il Comune di Itri intende puntare sulla rigenerazione del magnifico centro storico. Si cercherà di intervenire su diversi punti. Uno su tutti è aumentarne la fruibilità e la vivibilità del quartiere puntando ad eliminarne punti critici di degrado urbano e favorendone al massimo l’accessibilità.