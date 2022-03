Pallavolo, la Top Volley Cisterna in campo per entrare nei playoff scudetto

Ultimo turno del campionato di SuperLega. In campo domani, domenica 20 marzo dalle 18.00 al palasport di Cisterna per un incontro che si annuncia tiratissimo per la posta in palio

La Top Volley è pronta a scendere in campo per l’ultimo turno del campionato di SuperLega Credem Banca. In campo domenica 20 marzo dalle 18 al palasport di Cisterna arriva l’Itas Trentino, per un incontro che si annuncia tiratissimo per la posta in palio. La Top Volley ha conquistato la salvezza matematica domenica scorsa al Pala De Andrè di Ravenna superando 3-1 la Consar. Contro l’Itas i ragazzi di coach Fabio Soli proveranno a staccare il biglietto d’ingresso per i playoff scudetto. Gli ex Cavuto e De Angelis vorranno replicare la bella prestazione casalinga contro Milano vinta 3-2 alla BLM Group Arena. Cisterna è attualmente ottava in classifica con 27 punti, mentre i trentini di coach Angelo Lorenzetti occupano la terza posizione con 53 punti.

Tommaso Rinaldi (Top Volley Cisterna): “A Ravenna abbiamo fatto veramente una grande partita, la vittoria ci ha dato sicurezza sia a livello mentale che fisico, guardiamo al prossimo incontro con grande fiducia. Abbiamo conquistato la salvezza con un turno di anticipo e messo in cassaforte punti importanti per arrivare ai playoff. Domenica al Palasport arriva Trento, davanti al nostro pubblico. Passeremo una settimana di allenamento e di preparazione al match carichi per la vittoria ottenuta al Pala De Andrè, determinati a fare punti. Arriva un’altra corazzata della SuperLega, se Trento ci concederà spazi proveremo anche a vincere, dobbiamo raggiungere i playoff. Un traguardo importante per noi, per la città di Cisterna e per i nostri tifosi, lo meritiamo tutti. Difenderemo l’attuale posizione di classifica per raggiungere quest’ultimo obiettivo e daremo battaglia agli avversari per far parte degli otto team che si giocheranno la volata scudetto”.





Wout D’Heer (Itas Trentino): “E’ vero che è una partita che conta relativamente per noi, ma al tempo stesso non vogliamo interrompere proprio ora il nostro buon momento e vogliamo confermare che Trento scende in campo sempre per vincere. Ci proveremo anche in questo caso, ma sappiamo perfettamente che non sarà semplice. Veniamo da una trasferta infrasettimanale a Berlino e sicuramente la Top Volley proverà a metterci in difficoltà. Per tutti questi motivi mi aspetto quindi una partita molto differente da quella dell’andata che vincemmo in tre set”.

CURIOSITA’

I precedenti tra le due squadre sono 42 con 8 successi della formazione pontina e 34 per i trentini. Tre gli ex di turno: uno per la Top Volley Cisterna, con trascorsi in casacca Itas, Aidan Zingel, che ha giocato a Trento nel campionato 2017/2018, mentre tra gli avversari c’è il martello Oreste Cavuto di banda a Cisterna nel campionato 2020/2021 e Carlo De Angelis con la Top Volley nella stagione 2017/2018.

Arbitri dell’incontro Florian Massimo e Simbari Armando. La partita tra Top Volley Cisterna e Itas Trentino verrà trasmessa in diretta sulla piattaforma Volleyballworld.tv a partire dalle ore 18.

A CACCIA DI RECORD:

In carriera Regular Season: Aidan Zingel – 2 muri vincenti a 500 (Top Volley Cisterna); Petar Dirlic – 16 punti a 350 (Top Volley Cisterna); Elia Bossi – 1 muro vincente a 150 (Top Volley Citerna); Matey Kaziyski – 1 attacco vincente a 3700 – 7 ricezioni a 1700 (Itas Trentino); Riccardo Sbertoli – 3 battute vincenti a 100 – 3 punti a 300 (Itas Trentino); Oreste Cavuto – 7 attacchi vincenti a 900 (Itas Trentino); Daniele Lavia – punti a 1400 (Itas Trentino); Marko Podrascanin – 5 battute vincenti a 300 – 5 ricezioni a 100 (Itas Trentino); Srecko Lisinac – 9 muri vincenti a 200 (Itas Trentino).

In carriera tutte le competizioni: Stephan Maar – 4 attacchi vincenti a 1400 (Top Volley Cisterna); Aidan Zingel – 4 battute vincenti a 100 (Top Volley Cisterna); Petar Dirlic – 27 punti a 400 (Top Volley Cisterna); Giacomo Raffaelli – 1 punto a 650 (Top Volley Cisterna); Matey Kaziyski – 19 punti a 5000 (Itas Trentino); Alessandro Michieletto – 2 attacchi vincenti a 700 (Itas Trentino); Oreste Cavuto – 4 muri vincenti a 100 (Itas Trentino); Marko Podrascanin – 5 battute vincenti a 300 – 5 ricezioni a 100 (Itas Trentino).

I tickets per assistere all’incontro tra la Top Volley Cisterna e la Itas Trentino sono a disposizione su vivaticket.com.

La biglietteria del palazzetto sarà aperta nei giorni di sabato 19 marzo dalle 16.30 alle 18:30 e domenica 20 sarà possibile acquistare il tagliando d’ingresso al Palasport di Cisterna dalle 10 ad inizio gara. Il costo del biglietto è di 10 euro.