Latina, encomio per l’appuntato scelto dei Carabinieri Giuseppe Pane

In data odierna, l’App. Sc. Q.S. Giuseppe Pane, già effettivo al Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri di Latina, ora in servizio presso la Sezione Operativa della locale Compagnia Carabinieri, è stato insignito di un encomio semplice concessogli dal Comandante dei Carabinieri Tutela del Lavoro, Gen. B. Gerardo Iorio, in data 16.02.2022.

Le motivazioni enunciate nella prestigiosa ricompensa si riferiscono alle elevate capacità professionali riconosciute al graduato, nell’ambito di una complessa indagine che consentiva l’arresto di sette persone dedite allo sfruttamento del lavoro ed alla contraffazione di sostanze alimentari nonché di intermediazione illecita in danno di cittadini stranieri, con il conseguente sequestro di ingente quantitativo di denaro.





L’onorificenza è stata formalmente consegnata al militare dal Comandante Provinciale di Latina, Col. Lorenzo D’Aloia, il quale complimentandosi con lo stesso lo ha esortato a perseverare con la dedizione e l’entusiasmo sinora dimostrati nell’espletamento del servizio, che dovrà essere improntato ai massimi ideali di giustizia e legalità ai cui ogni militare appartenente all’Arma dei Carabinieri deve ispirarsi quotidianamente.