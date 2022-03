Incidente all’incrocio, tre auto coinvolte: un bambino elitrasportato a Roma

Un pauroso incidente stradale che ha coinvolto tre macchine e portato a sei feriti, tra cui un bambino, elitrasportato a Roma.

Si è verificato sabato mattina nel territorio di Cisterna di Latina, all’altezza di via Civitona, vedendo subito convergere sul posto diverse ambulanze e un’auto medica dell’Ares 118, che hanno stabilizzato per quanto possibile le persone coinvolte per poi trasferirle in ospedale. Il minorenne ferito è stato ricoverato presso l’ospedale pediatrico Bambino Gesù.





L’esatta dinamica dell’accaduto è al vaglio degli agenti della polizia locale, che ha anche curato il servizio di viabilità.