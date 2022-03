Inchiesta “Dune”, confermati i domiciliari per l’ex sindaca Gervasi

Arresti domiciliari confermati sia per l’ex sindaca Giada Gervasi che per l’ex consigliere comunale Sandro Dapit.

Il Tribunale del Riesame, pur rivedendo alcune accuse, non ha modificato la misura cautelare disposta per i due politici dal gip Giorgia Castriota, così come aveva già fatto per l’ex assessore Innocenzo Angelo D’Erme e per il manager Luigi Manzo.





Annullato invece l’arresto e rimesso in libertà l’ex direttore del Parco Nazionale del Circeo, Paolo Cassola.

L’inchiesta “Dune” sembra così tenere per quanto riguarda le ipotesi di gestione illecita delle spiagge di Sabaudia e degli appalti pilotati per la tappa della coppa del mondo di canottaggio, mentre qualche dubbio emerge sull’ipotesi di turbativa d’asta per alcuni affidamenti fatti dall’Ente Parco.

Le indagini intanto proseguono.