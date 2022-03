Tragedia in campagna: prefabbricato a fuoco, un uomo perde la vita

Tragedia nella notte a San Felice Circeo. Un uomo ha purtroppo perso la vita in una zona di campagna a seguito di un incendio divampato all’interno di un prefabbricato. La vittima, un bracciante agricolo di nazionalità indiana di circa 50 anni, si trovava insieme ad un altro operaio. quando improvvisamente è divampato l’incendio le cui cause sono al vaglio dei Carabinieri.

Questa una prima ricostruzione dei fatti. Sul posto oltre ai militari dell’Arma sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il personale del 118. L’altro bracciante è riuscito a lasciare il prefabbricato. Gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine sono ancora in corso. Per ora si è accertato che la vittima era regolare in Italia, e regolarmente assunta.