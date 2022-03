Pallavolo, ultima giornata di regular season: la Top Volley Cisterna sfida la Itas Trentino

La Top Volley Cisterna torna in campo domenica 20 marzo alle 18.00 per l’ultima giornata della regular season del campionato di SuperLega Credem Banca. I ragazzi di coach Fabio Soli sono chiamati in campo per affrontare la Itas Trentino degli ex Cavuto e De Angelis e traghettati da coach Angelo Lorenzetti.

I pontini arrivano dalla vittoria del Pala De Andrè, dove hanno superato la Consar Ravenna per 3-1, un successo che ha decretato la matematica salvezza per la Top Volley Cisterna e aperto le porte ai playoff scudetto, un obiettivo che Zingel e compagni vogliono conquistare domenica, sul campo del Palasport di Cisterna, facendo punti preziosi contro l’Itas Trentino.





La partita di domenica 20 marzo alle 18, sarà trasmessa in diretta su volleyballworld.tv.

Tra i giocatori in campo, con la casacca di Cisterna e trascorsi con l’Itas, il centrale australiano Aidan Zingel, che non nasconde il grande entusiasmo per la conquista della matematica salvezza e la possibilità di arrivare tra le prime otto per la volata finale al titolo nazionale.

Aidan Zingel (Top Volley Cisterna): “Siamo contenti di aver raggiunto il nostro primo obiettivo, la salvezza. Non è stata una partita affatto facile, loro era carichi e nel primo set si è visto, hanno giocato benissimo e ci hanno pressato molto. Noi siamo stati molto bravi a rimetterci in partita, trovare il ritmo giusto, soprattutto nella fase muro-difesa, che ci ha garantito la vittoria ed i tre punti. Contro Trento, se vogliamo portare a casa il secondo obiettivo, tutto dipende tutto da noi. Decisi nel conquistare i playoff e arrivare ottavi in classifica, senza aspettare i risultati dagli altri campi. Domenica serve un’impresa straordinaria. In questa stagione abbiamo ben figurato con squadre di alto livello, giochiamo l’ultima partita di regular season in casa e vogliamo fare bella figura davanti al nostro pubblico. È importante strappare punti importanti agli avversari per la classifica, ma soprattutto per i tifosi, che meritano i playoff”.

I tickets per assistere all’incontro tra la Top Volley Cisterna e la Itas Trentino sono a disposizione su vivaticket.com.

La biglietteria del palazzetto sarà aperta nei giorni di venerdì 18 e sabato 19 marzo dalle 16.30 alle 18:30, mentre domenica 20 sarà possibile acquistare il tagliando d’ingresso al Palasport di Cisterna dalle 10 ad inizio gara. Il costo del biglietto è di 10 euro.