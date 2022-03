Maltrattamenti alla madre, arrestato: “Assoluta incapacità di controllo”

Dopo delle indagini svolte sotto la direzione della Procura della Repubblica di Latina, venerdì mattina i carabinieri della Stazione di Aprilia hanno tratto in arresto un uomo, italiano, ma di cui non sono state rese note le generalità: a suo carico sono stati riconosciuti sussistenti gravi indizi di colpevolezza per il reato di maltrattamenti in famiglia. Violenze che si sarebbero consumate ai danni della madre, fino all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall’Ufficio Gip del Tribunale del capoluogo pontino.

“L’indagato – scrivono dal Comando dei carabinieri – ha fatto emergere un’assoluta incapacità di autocontrollo, che lo induce a compiere gesti come quello per il quale si procede in ordine agli episodi occorsi il 5/11/2021, nonché agli episodi di aggressione denunciati in data 17/11/2021, episodi significativi avvenuti il 20 novembre 2021 con condotte non episodiche ma abituali, tali da integrare anche le aggravanti di cui all’articolo 572 del codice penale”.





L’intervento, ricordano contestualmente dall’Arma, “rientra nell’opera di sensibilizzazione per i reati di violenza di genere per i quali il comandante provinciale Lorenzo D’Aloia e il comandante del reparto territoriale Paolo Guida hanno sottolineato particolare attenzione per l’incolumità e la sicurezza delle vittime”.