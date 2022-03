Favoreggiamento della prostituzione, in tre a giudizio

Accusati di favoreggiamento della prostituzione, per aver messo a disposizione di giovani straniere alcuni appartamenti tra Sabaudia e Terracina, dove le ragazze si sarebbero prostituite in cambio del pagamento di un canone di 50 o 100 euro al giorno, sono stati rinviati a giudizio i tre indagati nell’inchiesta denominata “Maitresse”.

Il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Latina, Mario La Rosa, ha disposto un processo per Patrizia Caprara, 59 anni, insegnante di Frosinone, il marito Gianfranco Grandi, di 61 anni, imprenditore agricolo, entrambi arrestati il 19 settembre di due anni fa, e Ivano Leo Quadrino, 66 anni, originario di Fondi, che secondo gli investigatori avrebbe fatto da tassista e da palo alle prostitute, per allertarle in caso di possibili blitz della Polizia.





Dalle indagini svolte dal commissariato di Terracina, la coppia di Frosinone avrebbe affittato alle giovani straniere una villa sul lungomare di Terracina e una in centro a Sabaudia, trasformandole in una sorta di residence, con tanti mini-appartamenti.

Al momento degli arresti gli investigatori sottolinearono inoltre che, dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali, si notava “la disinvoltura e la spregiudicatezza dei due coniugi” che, anche dopo avere appreso di essere al centro di un’indagine, avrebbero continuato nella attività illecita, “mostrando pervicacia nel non voler rinunciare agli indebiti guadagni illegali ed una spiccata professionalità nel proseguire i propri affari nella convinzione di poter riuscire a farla franca”.