Sabato i 2 anni dalla zona rossa, Fondi festeggia con le fontane danzanti

Dalle ambulanze in fila al momento della festa, dal terrore del virus che ci ha cambiato le esistenze alla voglia di ripartire, di lasciarsi alle spalle un periodo buio. C’è tutto questo e tanto anno in due anni esatti da quell’ordinanza che ha cambiato anche la storia del Covid-19 in provincia di Latina, in quella sera del 19 marzo del 2020, quando la Regione Lazio decideva di “chiudere” la città di Fondi nella Zona Rossa, una delle prime nel centro Italia e la prima nella regione della capitale d’Italia.

La verità è che in due anni sono successe tante cose e il Covid, che in questi giorni ha riproposto cifre da capogiro per la città di Fondi con quasi 330 casi complessivi negli ultimi tre bollettini dell’Asl vuole provare a lasciarsi alle spalle un periodo cupo.





Probabilmente, accanto all’entusiasmo dell’ennesima – e si spera definitiva – ripartenza dopo due anni dallo scoppio della pandemia, serve anche molta prudenza come continuano a sottolineare gli esperti. Anche se è vero che con le ultime varianti, al numero di nuovi positivi in aumento non segue l’esponenziale e drammatico aumento di ricoveri, terapie intensive e decessi. Indicatori che pur non rimanendo a zero, sono stabilmente sotto i livelli di guardia e continuano a far propendere per le valutazioni che ci portano in una nuova fase della pandemia.

Ma timori e paure non sono spariti nel nulla. Tante persone hanno cambiato le proprie abitudini di vita, tante altre hanno dovuto dire addio a parenti e amici che non hanno vinto la battaglia con il virus. Altri hanno perso il posto di lavoro, alcuni hanno dovuto cambiarlo, mentre molte attività già in difficoltà sono state sull’orlo di chiudere, perché le restrizioni hanno voluto dire anche meno consumi. Nel mentre la vita è andata avanti nella complessità di un presente a cui eravamo completamente impreparati ad affrontare.

Oggi, i momenti più tristi e anche più lontani dalla nostra quotidianità, quelli di quei giorni di metà marzo del 2020, sembrano così lontani e così ovattati, quasi da dare l’apparenza che tutto ciò non sia realmente accaduto: come se il suono costante delle ambulanze fosse solo un incubo nel dormiveglia, che l’assenza di rumori dalle strade fosse solo uno dei tanti silenzi a cui dovevamo abituarci; come se le piazze vuote e il distanziamento non solo interpersonale, ma anche sociale, fossero qualcosa che si potesse anche solo immaginare nell’epoca pre Covid.

Per questo, oggi, ad ogni festa che si rispetti è giusto che si ponga la prudenza dinanzi a tutto: come a Itri dove per il giorno della Festa dei Fuochi di San Giuseppe l’Ente ha emesso un’ordinanza per l’obbligo di mascherina all’aperto.

È giusto e sacrosanto tornare a respirare normalità dopo due anni di difficoltà, ma forse è il caso di evitare le immagini degli assembramenti in barba ad ogni regolamentazione visti proprio a Fondi alla vigilia dello scorso Natale, pochi giorni prima che il Covid e la variante Omicron entrassero a gamba tesa nelle festività di tanti cittadini. Sicuramente è giusto guardare oltre, magari cercando della speranza in un futuro che, a causa di un presente così turbolento, fatichiamo a vedere roseo. Ma guai a dimenticare quello che è successo, guai a dimenticare il passato.

Per questo non si può che sperare che quei ricordi così grigi del marzo del 2020 non diventino colorati nelle danze delle fontane in questo 2022. In un periodo come quello che stiamo vivendo dove, anche a causa della guerra in Ucraina sembra sempre non ci sia nulla da festeggiare. Forse è proprio in questi momenti che dobbiamo trovare un momento per gioire.