Rida Ambiente scrive a Stefanelli: “Venga a visitare l’impianto”

Il presidente della Provincia Gerardo Stefanelli era intervenuto nelle scorse ore sulla questione del ciclo dei rifiuti dopo la notizia della decisione unilaterale del conferimento da parte della capitale presso Aprilia.

Proprio l’Azienda di Rida Ambiente nella persona del Presidente del Cda, Fabio Altissimi ha voluto indirizzare una missiva al presidente della Provincia Stefanelli invitandolo ad una visita presso l’impianto.





La domanda, adesso è, Stefanelli accetterà l’invito di Rida Ambiente? E soprattutto: come evolverà la questione degli impianti di conferimento dei rifiuti in provincia di Latina?

LA NOTA DI RIDA AMBIENTE

“Aprilia, 16/03/2022

Risposta al comunicato stampa odierno del Presidente della Provincia Gerardo Stefanelli

Gentile Presidente,

Rida Ambiente sarebbe lieta di ricevere Lei e una delegazione della Provincia di Latina presso il nostro impianto di trattamento rifiuti di Aprilia, perché riteniamo che solo attraverso la conoscenza delle realtà del territorio si possa affrontare seriamente il percorso più giusto per la corretta chiusura del ciclo.

Sicuramente Lei, negli anni in cui ricopriva la carica di Assessore all’Ambiente della Provincia di Latina, avrà avuto modo di visitare il nostro impianto. Tuttavia, nel lungo periodo trascorso, gli investimenti effettuati sono stati tali che hanno permesso a Rida Ambiente di posizionarsi tra i migliori impianti in ambito europeo, sotto il profilo sia tecnologico sia estetico, al punto da attirare visitatori da tutto il mondo.

Riteniamo, infatti, che finché non vi sarà una consapevolezza politica sull’importanza del ciclo dei rifiuti, e sulle reali potenzialità e risorse che da esso possono derivare per tutta la cittadinanza, non si riusciranno a superare i pregiudizi che causano diffidenza e incertezza nella popolazione.

Gli impianti di trattamento rifiuti, come il nostro, realizzati secondo le migliori tecnologie disponibili, non solo rappresentano una concreta opportunità per il nostro territorio, ma generano posti di lavoro e consentono il riutilizzo intelligente dei rifiuti, che si riverbera a favore dei cittadini attraverso un contenimento della tassa di smaltimento dei rifiuti.

Il drammatico momento storico ci aiuta a comprendere come sia fondamentale direzionare la produzione di energia da fonti rinnovabili. Generando queste fonti dalla valorizzazione dei rifiuti si risponde con un’unica azione a due fondamentali esigenze: smaltire i nostri rifiuti in modo sicuro e diventare indipendenti da un punto di vista energetico.

Gli impianti di gestione dei rifiuti sono attività produttive come tante altre, ma finché saranno rappresentati come un “peso” sui territori invece che come una risorsa, non si riuscirà ad attivare il percorso virtuoso necessario per un reale cambio di rotta e per il raggiungimento di una rivoluzione culturale che riteniamo non possa più attendere.

Le auguriamo un buon lavoro

Il Presidente del CDA

Fabio Altissimi”