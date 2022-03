“PretenDiamo Legalità”, proseguono gli incontri della Polizia negli Istituti della provincia

La Polizia di Stato, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, ha avviato anche per l’anno scolastico 2021/2022 la 5a edizione del progetto “PretenDiamo Legalità”, finalizzato alla promozione della cultura della legalità, i cui destinatari sono gli alunni della scuola primaria e gli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, attraverso i temi del rispetto delle regole, del corretto utilizzo della rete internet e dei valori della Costituzione.

Il progetto prevede la partecipazione dei giovani a incontri con il personale specializzato della Questura di Latina, perché i ragazzi abbiano l’occasione di riflettere sull’importanza della legalità e del rispetto delle regole nella vita di tutti i giorni. Le tematiche di riferimento per la Scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado verteranno sulla cittadinanza attiva e il rispetto delle regole, oltre ad approfondimenti sul fenomeno delle devianze giovanili, quali bullismo, cyber-bullismo e abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti tra i giovani.





Ulteriori argomenti proposti e trattati in questa 5a edizione riguardano nello specifico il 30° anniversario delle stragi di mafia e l’Agenda 2030 e i suoi 17 obiettivi tra i quali uguaglianza di genere, pace, giustizia e istituzioni forti.

Gli incontri, che già si stanno svolgendo in modalità telematica, vedono la partecipazione in prima persona del Questore Michele Maria Spina e dell’Ispettore Superiore Alba Faraoni, in collaborazione con la dott.ssa Emiliana Bozzella, funzionario dell’Ufficio Scolastico Regionale Ambito Territoriale di Latina, in rappresentanza del Dirigente dott.ssa Anna Carbonara.

Dal 16 febbraio ad oggi si sono svolti oltre 30 convegni con le scuole della provincia di Latina di ogni ordine e grado, coinvolgendo più di 3.000 studenti e gli incontri, tutt’ora in atto, proseguiranno fino al prossimo 28 marzo.

Al progetto è abbinato un concorso, destinato agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado che hanno partecipato al progetto, ai quali sarà proposto di preparare un elaborato sui temi sviluppati. I lavori prodotti dagli studenti, individuali o di gruppo, dovranno essere inviati alla Questura entro e non oltre il prossimo 28 marzo.

Un’apposita commissione, nominata e presieduta dal Questore e comprensiva di un membro del mondo scolastico, ed eventualmente un rappresentante locale del mondo della cultura, individuerà un lavoro per ciascuna categoria rispettivamente per le scuole primarie, per le scuole secondarie di 1° grado e per le scuole secondarie di 2° grado.

I lavori selezionati e risultati vincitori a livello provinciale per singola categoria, saranno inviati a Roma entro il 18 aprile 2022 e parteciperanno alla successiva selezione a livello nazionale.