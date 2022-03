Un incidente stradale si è verificato in questi minuti sulla SR213 Flacca, nel comune di Gaeta, nei pressi dell’intersezione con via Catena.

Per cause che sono al vaglio, un mezzo pesante si è scontrato con un’automobile, travolgendone poi un’altra parcheggiata lungo l’arteria.





Fortunatamente il sinistro non ha avuto gravi conseguenze per i conducenti. Sul posto gli agenti della Polizia locale di Gaeta per i rilievi del caso.

Il traffico risulta rallentato.