Terracina, al via i lavori per la messa in sicurezza di Monte Cucca nella zona de La Fiora

Aperto, nella giornata di ieri, martedì 15 marzo, il cantiere per la messa in sicurezza di Monte Cucca nella zona de La Fiora.

“Dopo l’assegnazione delle risorse a seguito dell’approvazione del progetto del Comune di Terracina – afferma il sindaco Roberta Tintari – abbiamo incontrato difficoltà burocratiche, soprattutto in ordine agli espropri delle aree interessate dal massiccio intervento. Mitigare il rischio di caduta massi su 1,2 km di costone roccioso non è un’operazione semplice, ma contiamo di portarla a termine, imprevisti esclusi ed eventuali condizioni meteo sfavorevoli, entro la primavera 2023. Ora la cosa più importante è tutelare le abitazioni e le infrastrutture sottostanti. Grazie a tutti coloro che in questi due anni si sono impegnati per giungere a questo risultato”.





L’assessore ai Lavori Pubblici Barbara Cerilli aggiunge: “Superati tutti i passaggi burocratici e le difficoltà, possono finalmente iniziare i lavori. Sappiamo tutti quanto sia importante questo intervento per la nostra città, sotto molti punti di vista. Sarà un intervento veramente impegnativo e articolato i cui benefici speriamo siano molteplici, oltre a quelli più importanti della sicurezza dei cittadini. L’intenzione dell’amministrazione è quella di convocare le associazioni e i comitati che si occupano attivamente del ripristino del collegamento ferroviario diretto con Roma e impostare un confronto con RFI al fine di sondare tutte le possibilità di riattivare la stazione ferroviaria di Terracina, circostanza subordinata all’intervento di mitigazione del rischio del Monte Cucca avviato dal Comune. Tra un anno, speriamo di aver portato a termine la nostra parte, nel frattempo vogliamo immaginare e impostare il futuro”.