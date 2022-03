Ripetute assenze in commissione Trasparenza, il presidente: “Servono provvedimenti”

Mercoledì mattina presso l’aula consiliare del Comune di Latina si è tenuta la commissione Trasparenza e legalità, convocata dal presidente Andrea Chiarato. All’ordine del giorno erano c’erano i chiarimenti in merito alla delibera del consiglio comunale 84/2018 del 9/11/2018. Dopo l’appello, però, il presidente è stato costretto a interrompere i lavori per consentire agli assessori invitati di partecipare alla commissione, non avendo questi ultimi dato alcun accenno di diniego alla partecipazione. Tuttavia, superato il tempo limite, il presidente dell’organo consiliare si è visto costretto a registrare l’impossibilità a procedere, in quanto gli assessori convocati non hanno dato segnale di eventuale assenza.

“Uno spiacevole accadimento il quale purtroppo non è la prima volta che si registra, afferma Chiarato a margine della seduta saltata. Un atteggiamento censurato non solo dai rappresentanti del centrodestra presenti in aula (oltre a Chiarato, il capogruppo di Fratelli d’Italia Matilde Celentano, il capogruppo della Lega Massimiliano Carnevale, i consiglieri Mario Faticoni, Giovanna Miele, Vincenzo Valletta e Vincenzo Zaccheo), ma anche dagli altri membri di maggioranza del consiglio comunale (Mauro Anzalone, Daniela Fiore e Annalisa Muzio).





“È infatti la terza volta che un rappresentante dell’Ente non si presenta in commissione ‘Trasparenza e legalità’: uno sgarbo non tanto al presidente e ai commissari, ma soprattutto alla cittadinanza, dato che tale organo consiliare più di ogni altro rappresenta il luogo principe dove l’ente deve dare risposte ai cittadini”, afferma il presidente Chiarato. I membri della commissione Trasparenza e legalità chiedono dunque “l’intervento delle persone competenti per determinare il buon funzionamento delle commissioni consiliari”.