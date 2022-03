Piano antenne a Latina, Fratelli d’Italia: “Massima collaborazione per condivisione d’intenti”

“È stato portato in Commissione Ambiente il piano antenne. Come Fratelli d’Italia abbiamo studiato attentamente il regolamento e abbiamo fatto degli appunti per eventuali modifiche”.

Lo affermano in una nota stampa la consigliera Matilde Celentano, capogruppo di Fdi e la consigliera di FdI Patrizia Fanti.





“Innanzitutto chiediamo che insieme al Piano delle Antenne venga approvato anche il contratto tipo di locazione per la loro installazione. È necessario poi un catasto degli impianti già in essere con una cartografia che riporti in modo puntuale la loro localizzazione.

Serve inoltre la quantificazione dei crediti che ammontano a più di 500mila euro da parte delle multinazionali che sono venute ad impiantare strutture sulle proprietà comunali e vanno definiti i tempi di riscossione degli eventuali crediti.

Un altro aspetto molto importante, visto che per l’installazione delle antenne si prediligono aree pubbliche di proprietà comunale, è la necessità di avere una pianificazione di tali aree, per evitare che le apparecchiature possano essere installate in zone potenzialmente edificabili e che in futuro potrebbero avere una redditività per l’ente.

Da parte di Fratelli d’Italia annunciamo la massima collaborazione per portare delle annotazioni sul Piano Antenne che sarà approvato a breve, sempre avendo come faro il bene della collettività. La commissione si è svolta con un clima partecipativo e di collaborazione, che ci auguriamo possa proseguire fino ad arrivare alla definizione di un piano condiviso che sia a vantaggio di tutti”.