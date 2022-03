Guerra in Ucraina, anche da Gioventù Nazionale medicine e beni di prima necessità

“La guerra in corso in Ucraina è una tragedia che ci ha colpito nel bel mezzo dell’Europa, proprio quando pensavamo che questi orrori non si potessero ripetere – dichiara Gioanna Troplini, referente di Gioventù Nazionale Latina – non vogliamo entrare nel merito di dinamiche politiche perché la cosa che più ci sta a cuore è la pace tra i due popoli”.

“Nel 2022 ci sono ancora troppe tragedie che colpiscono persone innocenti, tra cui ragazzi come noi che vorrebbero solo godersi ciò che la nostra età comporta”, continuano dall’ala giovanile di Fratelli d’Italia. “Non potevamo rimanere indifferenti di fronte a tutto questo e abbiamo deciso di organizzare una raccolta di medicinali e beni di prima necessità da spedire al popolo ucraino“.





“Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al successo di questa iniziativa con la loro generosità, Fratelli d’Italia per il sostegno ricevuto e tutti i componenti di Gioventù Nazionale Latina: Lorenzo Sciscione, Michela Di Manno, Flavio Chiominto, Matteo Ramaccia, Samuel Federici e Francesco Ullucci, che hanno lavorato instancabilmente per raccogliere tutto il materiale necessario”.