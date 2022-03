Aprilia, GenerArt presenta l’evento-omaggio a Pier Paolo Pasolini

A 100 anni dalla nascita di una grande personalità come Pier Paolo Pasolini che in molte città viene a buon bisogno onorato, la sensibilità del progetto socioculturale GenerArt non poteva venire meno.

Per questo motivo venerdì 25 marzo alle ore 18.00 nella sede Generali di Aprilia in via Verdi 71 avrà inizio con la ripresa del palinsesto per l’anno 2022 un appuntamento davvero da non perdere.





Ben 5 artisti poliedrici daranno vita ad un tardo pomeriggio veramente ricco di conoscenza.

Il fotografo di eccezione, Emiliano Bartolucci, anche operatore di ripresa ma soprattutto docente di fotografia presso il Teatro Portaportese presenterà rivisitazioni artistiche pasoliniane. Del tutto immerso in progetti sociali ad oggi ne vanta uno davvero importante dedicato a madri single.

La collaborazione con Erica Appiani nasce di recente, nel 2021. Erica, artista ligure sperimentale, concentra tutta la sua ricerca attraverso lo studio e l’utilizzo di materiali di riciclo, metallo arrugginito, legname di cantiere, pvc, plastica che sono spesso protagonisti delle sue opere pittoriche scultoree e di supporto makeup per la fotografia.

Andrea Scaramuzza è un attore, cantante, con una passione carnale per il teatro che spazia dal comico al teatro russo, appassionato al cantautorato, in una relazione amorosa pluriventennale con la poesia pasoliniana.

Emiliano Raya è un cantautore autore e regista teatrale. Lungo è il periodo di collaborazione come assistente regista con grandi nomi del teatro e della letteratura, tra cui Piera Degli Esposti e Dacia Maraini. Assistente di Franco Zeffirelli nelle opere “Falstaff” e “Turandot” (Teatro dell’Opera di Roma – Arena di Verona). Attualmente coordina il progetto “Roma Voice Studio” con la direzione di Cheryl Porter e collabora con la produttrice musicale Annalisa Pompeo con cui ha realizzato il suo primo progetto discografico.

Valentina Viola è una Cantante e Vocal Coach che si muove da molti anni sul territorio. Attualmente lavora come Vocal teacher all’Università europea di musica presso l’Art village di Roma, al teatro Spazio 47 di Aprilia e nel suo studio privato.

E cosa faranno tutti insieme questi bellissimi artisti?

Fotografia, trasformazioni artistiche, recitazione, musica, non si può svelare altro ma solo partecipare.

L’appuntamento quindi è per il 25 marzo alle ore 18 per accoglienza e controllo Green Pass indispensabile per l’accesso. Durante la permanenza sarà possibile effettuare il tesseramento verso GenerArt con il quale si potrà navigare in maniera autonoma in un portale dedicato nel percorso culturale passato e futuro restando sempre aggiornati su novità ed informazioni varie. A chiudere come ormai consuetudine dei padroni di casa, gli Agenti Scozzari e Miscischia, verrà offerto ai partecipanti un appetitoso assaggio culinario in accompagnamento a dell’ottimo vino Genacricola.

Per prenotare la propria presenza eventi@imago-egv.it oppure 347 8501936 rivolgendosi ad ImagO Eventi Grafica Visual di Ilaria Iacoangeli.