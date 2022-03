VIDEO – Regione, programmazione 2021-2027: le parole di Zingaretti e Acampora

Si è svolto lunedì pomeriggio, nella sede di Frosinone della Camera di Commercio, il primo degli incontri previsti dalla Regione Lazio sulla nuova programmazione 2021/2027, intitolata ‘Per far bene, per tutti’. La conferenza è stata un’occasione per discutere di sviluppo sostenibile e di incremento delle politiche attive del territorio, importanti per il futuro economico del basso Lazio. Tra i presenti il presidente dell’Ente camerale di Frosinone e Latina, il pontino Giovanni Acampora, e il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.

VIDEO – Le interviste di h24notizie ad Acampora e Zingaretti, intervenuto anche sui rifiuti e sulla guerra in Ucraina