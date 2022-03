VIDEO – Emergenza Ucraina, l’iniziativa dei Radicali a Latina

Lunedì a Latina i Radicali italiani sono scesi in piazza per dire no alla guerra ma non solo.

Come ci hanno spiegato ai nostri microfoni, il senso della manifestazione era anche per chiedere che il Presidente russo Vladimir Putin venga giudicato di fronte alla corte penale internazionale.





D’accordo su ciò anche Oleh Opryshko, cittadino ucraino che vive a Latina da anni che ci ha spiegato ai nostri microfoni come: “Putin è un criminale di guerra“. Non solo Putin, però, nelle parole di chi continua a chiedere una no fly zone sui cieli ucraini e che continua a dirsi pronto a resistere e a combattere: “Il popolo non accetterà mai di vivere in un sistema illiberale. Per noi non c’è alternativa a questo“.

Presente alla manifestazione anche il sindaco di Latina Damiano Coletta che oltre a spiegare cosa sta cercando di fare la città in quanto istituzione e i cittadini in merito all’emergenza ucraina, ha anche ribadito: “Il nostro compito è sempre quello di essere un costruttore di pace”.