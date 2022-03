Più paura che conseguenze ieri mattina su Lungomare Caboto a Gaeta, non lontano dal circolo di tennis e dalla base Nato, dove si è verificato un incidente tra tre auto e un pullman.

Bilancio non grave, se si considera che sono rimaste rimaste ferite solo due donne e non in modo importante.





A determinare la scarsa entità del tamponamento, probabilmente le basse velocità in cui si è costretti in quel tratto di strada. Sul posto i Carabinieri e la Polizia locale oltre ai sanitari per le prime cure.